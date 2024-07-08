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Первый тренер Соболева: вряд ли он конфликтует с Виллианом Жозе

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Александр Горбунов, первый тренер нападающего "Спартака" Александра Соболева прокомментировал информацию о недовольстве игрока.
Фото: ФК "Спартак"
"Вряд ли он конфликтует с Виллианом Жозе. Скорее всего, он недоволен ситуацией, которая складывается с игровым временем. Это так же, как Бабич пришел, и Джикия висел, и все, никому не нужен. А тут Угальде - заплатили за него, надо чтобы играл. Жозе тоже купили. Поэтому ясно, что у кого-то игрового времени будет меньше. Возможно, у того же Соболева. Но не думаю, что это сказывается на отношениях между игроками. Это все взаимодействие с администрацией", - сказал Горбунов.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Александр Соболев недоволен ситуацией, при которой в команду пригласили нападающих. При этом "Спартак" предложил россиянину продлить контракт на три года, уточнив, что он должен принять решение без промедлений. Этим летом состав красно-белых пополнил 32-летний бразильский форвард Виллиан Жозе из испанского "Реала Бетиса". В прошлом сезоне бразилец принял участие в 43 матчах Ла Лиги и других турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.

Также в московской команде играет другой нападающий из сборной Коста-Рики Манфред Угальде, костариканец играл во второй половине сезона 2023-24, но забил только один гол в рамках Кубка России. Александр Соболев в завершившемся сезоне провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Александр Соболев Спартак
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