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Источник: Петербургский "Зенит" близок к подписанию Александра Соболева

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Петербургский "Зенит" в ближайшее время может закрыть сделку по нападающему "Спартака" Александру Соболеву. Стороны почти согласовали сумму трансфера.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, стороны могут закрыть сделку в ближайшие 48 часов. Клубам осталось уладить детали трансфера. Также "Зенит" обговаривает с Соболевым условия контракта.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" хочет выручить за продажу форварда около 12 миллионов евро.

В составе московского клуба Александр Соболев провел 139 матчей в официальных турнирах, забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи. Футболист является обладателем Кубка России. Ранее он выступал за такие клубы как "Крылья Советов", "Томь" и "Енисей".

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 7,5 млн евро.

Источник: telegram-канал "Первый спорт"

Зенит Спартак Российские трансферы Александр Соболев
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