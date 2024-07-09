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Черчесов: болел за "Зенит" в прошлом сезоне

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Бывший вратарь и главный тренер московского "Спартака" Станислав Черчесов заявил, что в прошлом сезоне болел за петербургский "Зенит".
Фото: РФС
"Я уже и Семаку сказал, что как-то по-особенному на "Зенит" смотрел и как-то даже болел. Потому что знаю, что такое 5 раз стать чемпионами. Я же то же самое в Венгрии проходил. И как непросто мотивировать игроков. Мотивационный момент играет решающую роль, и самое главное, футболист сам должен себя тоже мотивировать", — приводит слова Черчесова "РБ Спорт".

В сезоне-2023/24 "Зенит" только в последнем туре после победы над "Ростовом" сумел оформить чемпионство. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 57 очков, в то время как его главные преследователи - "Краснодар" и московское "Динамо" - по 56 очков. "Зенит" в десятый раз выиграл чемпионат России и в шестой раз подряд, повторив достижение московского "Спартака" - красно-белые непрерывно побеждали в 1996-2001 гг.

Станислав Черчесов Зенит Чемпионат России ПЛ
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