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Metaratings: "Енисей" арендовал полузащитника московского "Спартака" Максима Лайкина

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По информации СМИ, красноярский "Енисей" арендовал 21-летнего полузащитника московского "Спартака" Максима Лайкина.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что срок аренды - один сезон. Однако для обоих клубов предусмотрена возможность в зимнее трансферное окно досрочно прекратить аренду. Зарплата футболисту будет платиться "Спартаком" и "Енисеем" примерно в равных долях.

Максим Лайкин начал заниматься футболом в академии саранской "Мордовии". В возрасте 14 лет полузащитник был зачислен в академию московского "Спартака". За основную команду футболист сыграл 3 матча.

Последние полгода Максим Лайкин на правах аренды провёл в тульском "Арсенале", в составе которого провёл 7 матчей и получил одну жёлтую карточку. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость составляет 350 тыс. евро.

Спартак Енисей Российские трансферы Максим Лайкин
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