Сообщается, что срок аренды - один сезон. Однако для обоих клубов предусмотрена возможность в зимнее трансферное окно досрочно прекратить аренду. Зарплата футболисту будет платиться "Спартаком" и "Енисеем" примерно в равных долях.
Максим Лайкин начал заниматься футболом в академии саранской "Мордовии". В возрасте 14 лет полузащитник был зачислен в академию московского "Спартака". За основную команду футболист сыграл 3 матча.
Последние полгода Максим Лайкин на правах аренды провёл в тульском "Арсенале", в составе которого провёл 7 матчей и получил одну жёлтую карточку. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость составляет 350 тыс. евро.
Metaratings: "Енисей" арендовал полузащитника московского "Спартака" Максима Лайкина
По информации СМИ, красноярский "Енисей" арендовал 21-летнего полузащитника московского "Спартака" Максима Лайкина.
Фото: ФК "Спартак"