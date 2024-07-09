Клубы договорились о фиксированной цене предстоящего перехода - 10 млн евро. С учётом бонусов эта сумма может достигнуть 12 млн евро. "Зенит" еще не отправил официальное предложение "Спартаку", но в ближайшее время сделает это.
Также сообщается, что изначально согласованная сумма была равна 8 млн евро, но московский клуб затем поднял цену. По словам журналистов, нападающий был главной целью тренера петербуржцев Сергея Семака в это межсезонье.
Александр Соболев выступает за московский "Спартак" с зимы 2020 года после перехода из самарских "Крыльев Советов". В 139 матчах за красно-белых форвард отметился 90 результативными действиями: 58 голов + 32 голевые передачи. Рыночная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, равна 7,5 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" и "Спартак" близки к согласованию трансфера Соболева на сумму 10 млн евро + бонусы
По сообщения СМИ, петербургский "Зенит" и московский "Спартак" близки к согласованию трансфера нападающего Александра Соболева в стан сине-бело-голубых на сумму 10 млн евро + бонусы.
Фото: ФК "Спартак"