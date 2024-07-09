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Metaratings: московский "Спартак" подпишет 37-летнего вратаря Александра Довбню

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По информации СМИ, вскоре игроком московского "Спартака" может стать 37-летний вратарь Александр Довбня.
Фото: "РИА Новости"
Приглашение голкипера красно-белые рассматривают как решение вопроса с закрытием позиции резервного вратаря. О желании подписать третьего опытного вратаря ранее заявлял новый главный тренер "Спартака" Деян Станкович.

Минувший сезон вратарь провёл в Первой лиге за ярославский "Шинник". Довбня вышел на поле в 33 играх, в которых пропустил 37 мячей и получил две жёлтые карточки. Футболист в своей карьере защищал цвета московского "Торпедо", "СКА-Хабаровск", "Оренбурга", волгоградского "Ротора" и др. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость составляет 50 тыс. евро.

Источник: Metaratings

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