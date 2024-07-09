"Лукас Вера успешно прошел медицинское обследование. Все документы о его трансфере подписаны. Ждем аргентинца в ближайшие часы в "Химках", - заявил гендиректор подмосковного клуба Николай Оленев в интервью Sport24.
27-летний центральный полузащитник Лукас Вера выступает в России с лета 2022-го года. "Оренбург" заплатил аргентинскому "Ланусу" за переход футболиста 1.5 миллиона евро. По данным СМИ, сумма трансфера Веры из "Оренбурга" в "Химки" составит 1 миллион евро, а сам футболист подпишет 2-летний контракт с опцией продления еще на год.
В минувшем сезоне Лукас Вера принял участие в 30-ти матчах за "Оренбург". На счету аргентинца 1 забитый мяч и 5 голевых передач. "Химки" завоевали повышение в классе, заняв 1-е место в турнирной таблице Первой лиги и следующий сезон начнут в РПЛ.
Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера прошел медосмотр перед трансфером в "Химки"
Аргентинский хавбек "Оренбурга" Лукас Вера в ближайшее время станет игроком подмосковных "Химок".
Фото: официальный сайт "Оренбурга"