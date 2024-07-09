"За что осуждать переход Соболева в "Зенит"? Это считается повышением в классе. Он теперь должен всю жизнь сидеть и никуда не переходить? Сначала и болельщики "Зенита" будут свистеть, и "Спартака". Вспомните переход Дзюбы, Быстрова. Но это его работа. Саша тоже хочет стать чемпионом", - заявил Горбунов.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" и "Зенит" близки к договоренности по переходу в санкт-петербургский клуб нападающего красно-белых Александра Соболева. Сообщается, что сумма трансфера составит 12 миллионов с учетом бонусов. По слухам, в подписании 27-летнего нападающего заинтересован лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
В текущее трансферное окно состав "Зенита" уже пополнили четыре футболиста. Вратарь Евгений Латышонок был приобретен у "Балтики", из "Краснодара" перешел правый защитник Сергей Волков, на левый фланг обороны был у "Крыльев Советов" был куплен Юрий Горшков, а из "Локомотива" перешел форвард Максим Глушенков. Кроме того, сине-бело-голубые выкупили у того же "Локомотива" права на Вильсона Изидора, выступавшего в "Зените" в прошлом сезоне на правах аренды.
Источник: "СЭ".
Первый тренер Соболева: сначала и болельщики "Зенита" будут свистеть, и "Спартака", но Саша тоже хочет стать чемпионом
Первый тренер форварда "Спартака" Александра Соболева, которого связывают с переходом в "Зенит", Александр Горбунов высказался о возможном трансфере своего воспитанника.
Фото: РИА Новости