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Первый тренер Соболева: сначала и болельщики "Зенита" будут свистеть, и "Спартака", но Саша тоже хочет стать чемпионом

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Первый тренер форварда "Спартака" Александра Соболева, которого связывают с переходом в "Зенит", Александр Горбунов высказался о возможном трансфере своего воспитанника.
Фото: РИА Новости
"За что осуждать переход Соболева в "Зенит"? Это считается повышением в классе. Он теперь должен всю жизнь сидеть и никуда не переходить? Сначала и болельщики "Зенита" будут свистеть, и "Спартака". Вспомните переход Дзюбы, Быстрова. Но это его работа. Саша тоже хочет стать чемпионом", - заявил Горбунов.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" и "Зенит" близки к договоренности по переходу в санкт-петербургский клуб нападающего красно-белых Александра Соболева. Сообщается, что сумма трансфера составит 12 миллионов с учетом бонусов. По слухам, в подписании 27-летнего нападающего заинтересован лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

В текущее трансферное окно состав "Зенита" уже пополнили четыре футболиста. Вратарь Евгений Латышонок был приобретен у "Балтики", из "Краснодара" перешел правый защитник Сергей Волков, на левый фланг обороны был у "Крыльев Советов" был куплен Юрий Горшков, а из "Локомотива" перешел форвард Максим Глушенков. Кроме того, сине-бело-голубые выкупили у того же "Локомотива" права на Вильсона Изидора, выступавшего в "Зените" в прошлом сезоне на правах аренды.

Источник: "СЭ".

Александр Соболев Спартак Зенит Российские трансферы
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