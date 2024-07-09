Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Испания
22:00
ФранцияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
17:00
Машук-КМВНе начат
Химки
17:00
ОФК БелградНе начат

Лепехин: Соболев не изменит игру "Зенита", он не сильнее Сергеева

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист "Зенита" Константин Лепехин высказался об интересе клуба к форварду "Спартака" Александру Соболеву.
Фото: "Чемпионат"
"Для меня Александр Соболев не сильнее Сергеева. Но раз "Зенит" решил совершить такой трансфер, значит, в клубе видят какую-то логику в этом переходе и это продуманный шаг. Люди приходят и уходят, но я не думаю, что трансфер Соболева как-то кардинально изменит игру "Зенита". Ни Сергеев, ни Соболев ни влияют на футбол команды, хотя это нападающие", - заявил Лепехин.

По информации СМИ, нападающий московского "Спартака" Александр Соболев близок к переходу в санкт-петербургский "Зенит". Сообщается, что клубы близки к договоренности о трансфере за сумму 10-12 миллионов евро. Сам футболист, как ожидается, подпишет с сине-бело-голубыми контракт до лета 2028-го года.

В минувшем сезоне Александр Соболев принял участие в 27-ми матчах РПЛ в составе "Спартака". На его счету 5 забитых мячей и 6 результативных передач.

Источник: "Чемпионат"

Константин Лепехин Александр Соболев Иван Сергеев Зенит Спартак Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится