"Под свое столетие у "Зенита" большое желание продолжить серию из чемпионств. Они могут себе позволить трансферы за 15-20 миллионов евро. Это нормально. Посмотрите на "ПСЖ" во Франции и на "Манчестер Сити" - они делают такие же трансферы, их трансферная политика чем-то похожа на "Зенит", - заявил Личка.
Московское "Динамо" завершило прошлый сезон на 3-м месте в итоговой турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички набрали 56 очков в 30-ти матчах и уступили "Зениту", который стал чемпионом, 1 очко. В заключительном матче сезона "Динамо" уступило на выезде "Краснодару" (0:1). В параллельном матче в рамках 30-го тура "Зенит" минимально переиграл "Ростов" и завоевал шестое подряд чемпионство.
В летнее трансферное окно московское "Динамо" совершило один трансфер. Из азербайджанского "Карабаха" в стан бело-голубых перебрался экс-голкипер "Байера" и "Зенита" Андрей Лунев. 32-летний вратарь присоединился к столичному клубу в статусе свободного агента.
Источник: "РБ Спорт"
Личка: под свое столетие у "Зенита" большое желание продолжить серию из чемпионств
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка сравнил трансферную политику "Зенита" с работой "ПСЖ" и "Манчестер Сити".
Фото: официальный сайт "Динамо"