"У меня нет новостей по Соболеву. Он сейчас футболист "Спартака". Мы никакого предложения от "Зенита" не получали", - цитирует Малышева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Спартака" Александр Соболев может перейти в петербургский "Зенит". Сообщалось, что сине-бело-голубые заплатят за игрока 10 миллионов евро. В завершившемся сезоне форвард провёл за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Гендир "Спартака" Малышев: мы никакого предложения от "Зенита" по Соболеву не получали
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о возможном переходе Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"