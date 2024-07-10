Состав московского "Спартака" может пополнить полузащитник "Палмейраса" и сборной Колумбии Ричард Риос. По сообщениям Metaratings, красно-белые проявляют интерес к 24-летнему футболисту. Напомним, сейчас Ричард Риос принимает участие в Кубке Америки, где дошел со сборной Колумбии до стадии полуфинала и встретится со сборной Уругвая.
По данным источника, "Палмейрас" не заинтересован в продаже футболиста. Сообщается что в бразильском клубе планируют оставить Риоса в команде как минимум до лета 2026-го года. Контракт колумбийского опорника подходит к концу 31-го декабря 2026-го.
Metaratings: "Спартаку" интересен полузащитник Ричард Риос, "Палмейрас" отказывается его продавать
Московский "Спартак" заинтересован в трансфере опорника "Палмейраса" Ричарда Риоса.
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