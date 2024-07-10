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Пономарев: Соболев совершает глупость, ему надо оставаться в "Спартаке"

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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономаре прокомментировал возможный переход форварда Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ТАСС
"Соболев совершает глупость. Он не сможет усилить "Зенит". Ему надо оставаться в "Спартаке". Ему будет очень тяжело в новой команде. Соболева надо постоянно снабжать передачами, а сам он ничего не сможет сделать. Чувствуется, что у Александра тяжелый характер, поэтому он не приживется в "Зените". Зря он туда переходит", - заявил Пономарев.

Ранее СМИ стало известно о заинтересованности санкт-петерубгского "Зенита" в подписании форварда "Спартака" Александра Соболева. По данным различных источников, цена трансфера составляет 8-20 миллионов евро. Сам игрок, в случае, если переговоры завершатся успешно, подпишет с сине-бело-голубыми 4-летний контракт.

Некоторое время назад пресса сообщила, что трансфер Соболева в "Зенит" не состоится, поскольку клубы не смогли договориться о сумме перехода.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Соболев Владимир Пономарев Спартак Зенит Российские трансферы
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