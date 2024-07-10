"Ждем решения в Дубае, да. И дальше будем принимать решение. Продолжение сотрудничества? Мы будем принимать решение по факту. На данный момент нечего обсуждать", - цитирует Малышева "СЭ".
Контракт нидерландского легионера Квинси Промеса со "Спартаком" истек в конце сезона. Напомним, Промес не принимал участия в весенней части РПЛ из-за ареста и запрета на выезд из ОАЭ. На родине футболиста обвиняют в контрабанде наркотиков и нападении на члена семьи с ножом.
Суммарно Квинси Промесу грозит 7.5 лет тюрьмы. Как сообщалось ранее, Нидерланды уже отправляли в ОАЭ запрос на выдачу Промеса.
Малышев - о возможном возвращении Промеса в "Спартак": ждем решения в Дубае, будем действовать, исходя из него
Гендиректор "Спартака" Олег Малышев рассказал, в каком случае можно ожидать возвращения нидерландского вингера Квинси Промеса в команду.
Фото: официальный сайт РПЛ