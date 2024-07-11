"Радует, что ЦСКА начитает усиливаться. Я думаю, что Жемалетдинов должен стать основным футболистом в ЦСКА. В прошлом сезоне он провел много матчей в РПЛ, но выходил на поле в основном со скамейки, поэтому я желаю ему попадать в стартовый состав ЦСКА", - цитирует Новикова "РБ Спорт".
Полузащитник Рифат Жемалетдинов присоединился к московскому ЦСКА на правах свободного агента. В завершившемся сезоне Жемалетдинов провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт игрока с "армейцами" рассчитан до лета 2025 года.
По итогам сезона-2023/2024 "Локомотив" занял 4-е место в турнирной таблице российского чемпионата, ЦСКА расположился на 6-ой строчке. Новым главным тренером "армейцев" стал Марко Николич, ранее возглавлявший "железнодорожников".
Новиков: ЦСКА начитает усиливаться, а Жемалетдинов должен стать основным футболистом
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался о трансфере Рифата Жемалетдинова.
Фото: ПФК ЦСКА