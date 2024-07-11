"Случайно с Георгием на днях увиделись. Сказал — давай к нам. Так что, можно сказать, что официальное предложение поступило", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Георгий Джикия провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Центральный защитник покинул клуб по окончании сезона, не став продлевать контракт с красно-белыми. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Напомним, что махачкалинское "Динамо" заняло второе место в Первой лиге и получило право на участие в РПЛ.
Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов: можно сказать, что официальное предложение от нас Джикии поступило
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что клуб сделал предложение о переходе Георгию Джикии.
Фото: ФК "Спартак"