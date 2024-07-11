"Понимаю, что болельщики "Спартака" могут быть недовольны Соболевым, который хочет уйти в "Зенит". Но это нормально, если ты не нужен одному клубу искать другой. Вся история начинается с Абаскаля – кто вообще позвал его в "Спартак"? Виноват он, а не Соболев", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Спартака" Александр Соболев может перейти в "Зенит" за 12 миллионов евро, сообщалось, что нападающий будет зарабатывать 2,5 миллионов евро в год. В завершившемся сезоне форвард провёл за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро.
Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" в апреле этого года - временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович. Новым главным тренером команды с начала сезона-2024/2025 будет Деян Станкович, ранее работавший в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".
Камоцци - о возможном переходе Соболева в "Зенит": виноват Абаскаль - кто вообще позвал его в "Спартак"?
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о возможном переходе Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"