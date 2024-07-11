- В переходе Глушенкова в "Зенит" нет никакого удивления. Вы видели, какой удачный сезон у него был, да и позапрошлый, часть которого он провёл в "Крыльях". Не просто так Максим ушёл в "Локомотив". Он стал лидером в таком клубе, как "Локомотив". Подкрепляет это своими статистическими данными. Удивления не было. Всем будет непросто. Всем нужно будет доказывать, что они готовы к такой конкуренции. "Зенит", как обычно, клуб с самой глубокой скамейкой. Свои шансы там можно только выгрызать, - передаёт слова Осинькина "Чемпионат".
Летом 2024 года 24-летний атакующий полузащитник Максим Глушенков перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит", сумма трансферной компенсации составила 6,3 миллиона евро. В прошедшем сезоне футболист стал лучшим ассистентом Российской премьер-лиги, оформив за чемпионат 16 результативных передач.
Ранее стало известно, что за сине-бело-голубых Максим будет выступать под игровым номером 67.
С августа 2021 года по январь 2023 года Глушенков выступал за самарские "Крылья Советов" под руководством главного тренера Игоря Осинькина. За этот период футболист сыграл в составе волжан 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и выполнил 8 результативных передач.
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Осинькин - о переходе Глушенкова в "Зенит": нет никакого удивления. Он стал лидером в таком клубе, как "Локомотив"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал трансфер из "Локомотива" в "Зенит" своего бывшего игрока - атакующего хавбека Максима Глушенкова.
Фото: ПФК "Крылья Советов"