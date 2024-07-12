"Что касается затрат "Зенита" в трансферное окно, то пусть тратит сколько угодно. Но самое главное - верить в свои силы. Футбол - это непредсказуемый вид спорта, поэтому будет интересный сезон", - сказал Воробьев.
Этим летом "Зенит" усилился четырьмя российскими футболистами. В Санкт-Петербург переехали голкипер Евгений Латышонок из калининградской "Балтики", нападающий Максим Глушенков из "Локомотива", а также двое защитников Юрий Горшков из самарских "Крыльев Советов" и Сергей Волков из "Краснодара". Московский "Локомотив" в это трансферное окно помимо Глушенкова покинули полузащитник Антон Миранчук, форвард Артем Дзюба, полузащитник Рифат Жемалетдинов, защитник Станислав Магкеев, голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков.
Источник: "Чемпионат"
Новичок "Локомотива" Воробьев: пусть "Зенит" тратит сколько угодно. Самое главное - верить в свои силы
Новичок "Локомотива" нападающий Дмитрий Воробьев высказался по конкуренции с "Зенитом", который потратил больше остальных клубов в это летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"