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Аршавин - о "Зените": стоит задача - победить, а кто в составе - не важно

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Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"В год столетия клуба у "Зенита" два местных футболиста в основе? Ну что делать. Пока так. Стоит задача - победить. А кто в составе - не важно", - цитирует Аршавина "РБ Спорт".

В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрёл голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова и защитника "Краснодара" Сергея Волкова, а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова. В мае петербургскому клубу исполнится 100 лет со дня основания. По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, а также стала обладателем Кубка страны.

Андрей Аршавин Зенит
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