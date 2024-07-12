"В год столетия клуба у "Зенита" два местных футболиста в основе? Ну что делать. Пока так. Стоит задача - победить. А кто в составе - не важно", - цитирует Аршавина "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрёл голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова и защитника "Краснодара" Сергея Волкова, а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова. В мае петербургскому клубу исполнится 100 лет со дня основания. По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, а также стала обладателем Кубка страны.
Аршавин - о "Зените": стоит задача - победить, а кто в составе - не важно
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"