"На этот сезон у нас задача закрепиться в РПЛ, войти в десятку. Тот состав, который сегодня уже сформирован, те возможности и поддержка инвесторов, я уверен, что есть все шансы для достижения этой цели", - цитирует Оленева "РИА Новости".
По итогам сезона-2023/2024 подмосковные "Химки" заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги и получили прямую путёвку в РПЛ, также в сезоне-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге сыграет махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон", одержавший в стыковых матчах победу над екатеринбургским "Уралом" с общим счётом 3:2.
В первом туре РПЛ "Химки" на своём поле примут махачкалинское "Динамо", а в Кубке России сыграют в одной группе с "Оренбургом", "Ростовом" и "Локомотивом".
Гендир "Химок" Оленев: у нас задача закрепиться в РПЛ, войти в десятку
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев рассказал о задачах команды на сезон.
Фото: ФК "Химки"