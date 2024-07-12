"Реально ли конкурировать с "Зенитом" на трансферном рынке? Почему нет? "Спартак" может себе это позволить. Я не думаю, что у них меньше финансов, чем у "Зенита". Они могут покупать игроков, которых хотят", - цитирует Аршавина "КП".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрёл голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова и защитника "Краснодара" Сергея Волкова, а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова. В мае петербургскому клубу исполнится 100 лет со дня основания. По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, а также стала обладателем Кубка страны.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" может приобрести полузащитника "Ривер Плейта" Эсекьеля Барко за 16 миллионов долларов. Сообщалось, что красно-белые могут продать нападающего Александра Соболева в петербургский "Зенит". Также ранее клуб объявил о переходе форварда Виллиана Жозе из "Реал Бетиса".
Аршавин: "Спартак" может себе позволить конкурировать с "Зенитом" на трансферном рынке
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин считает, что "Спартак" может конкурировать с сине-бело-голубыми на трансферном рынке.
Фото: ФК "Зенит"