"Может ли нынешний состав может бороться за тройку или даже чемпионство? А зачем мы тогда играем в футбол? Нужно верить в себя. Мы это делаем и ставим максимальные задачи себе. Но это спорт: будем хорошо работать - будем выигрывать", - цитирует Воробьёва "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 московский "Локомотив" занял четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка. В летнее трансферное окно клуб покинул ряд игроков на правах свободных агентов: нападающий Артём Дзюба, полузащитники Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук, а также защитник Станислав Магкеев и голкиперы Даниил Худяков и Маринато Гильерме.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Михаила Галактионова примет на своём поле тольяттинский "Акрон", который вышел в РПЛ, одержав победу в стыковых матчах над "Уралом" (3:2 - общ.).
Форвард "Локомотива" Воробьёв - о шансах команды на чемпионство: а зачем мы тогда играем в футбол? Нужно верить в себя
Нападающий "Зенита" Дмитрий Воробьёв высказался о шансах команды на чемпионство.
Фото: ФК "Локомотив"