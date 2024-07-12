"Хуниор покинул "Краснодар" по личным обстоятельствам. Он был очень счастлив в России и благодарен за время здесь, но из-за семейных проблем попросил клуб отпустить его. Вполне возможно, что в будущем он окажется в клубе РПЛ снова", - цитирует Серрати Sport24.
Хуниор Алонсо воспользовался пунктом в контракте и расторг контракт с "Краснодаром", после чего присоединился к бразильскому "Атлетико Минейро". Защитник выступал за южан с сезона-2022/2023 и провёл за клуб во всех турнирах 54 матча, записав на свой счёт один забитый мяч и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 8 миллионов евро.
Напомним, что завтра, 13-го июля, команда Мурада Мусаева сыграет с петербургским "Зенитом" на "Волгоград Арене" в матче за Суперкубок России.
Агент Алонсо: Хуниор покинул "Краснодар" по личным обстоятельствам. Он был очень счастлив в России
Футбольный агент Диего Серрати рассказал о причинах ухода Хуниора Алонсо из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"