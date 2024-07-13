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Гафин: задача "Динамо" на сезон - быть в тройке

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Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Динамо"
"Задачи на сезон ровно такие же, как и на предыдущий - то есть место в тройке. Предваряя ваш вопрос о золотых медалях и прошлом сезоне, внутри коллектива наш амбициозный тренерский штаб и футболисты сами себе поставят задачу", - цитирует Гафина "РБ Спорт".

По итогам сезона-2023/2024 московское "Динамо" заняло третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит", набравший 57 очков. В заключительном туре РПЛ бело-голубые уступили на выезду "Краснодару" со счётом 0:1, а команда Сергея Семака одержала домашнюю победу над "Ростовом" (2:1).

Подопечные Марцела Лички вылетели из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов московскому "Спартаку" со счётом 0:2. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 бело-голубые примут на своём поле воронежский "Факел".

Динамо Дмитрий Гафин
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