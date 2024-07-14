"Остаюсь ли в "Зените"? Да-да-да", - цитирует слова колумбийца "РБ Спорт".
Вильмар Барриос в составе "Зените" провел 190 матчей в официальных турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Ранее выступал за такие клубы как "Бока Хуниорс" и "Депортес Толима".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 12 млн евро.
Напомним, что петербургский "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 4:2 в рамках Суперкубка России. Голами в составе сине-бело-голубых отметились Родриго, Вендел и дважды Глушенков. В составе "быков" - Кривцов и Смолов.
Барриос заявил, что останется в "Зените"
Игрок "Зенита" Вильмар Барриос высказался относительно своего будущего в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"