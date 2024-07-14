Источник: Игрок "Ростова" Гигович может перейти в "ПАОК" на правах аренды

Полузащитник "Ростова" Армин Гигович на правах аренды может перейти в греческий "ПАОК".

Фото: ФК "Ростов"

Как сообщает источник, стороны планируют заключить арендное соглашение сроком на один год, до того момента, когда у боснийского полузащитника истечет контракт с "Ростовом".



Гигович выступал за ростовчан с 2020 года по 2022 год. За это время босниец провел 30 матчей в официальных турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. После этого на правах аренды он играл за такие клубы как "Хельсингборг", "Оденсе" и "Мидтьюлланд". Контракт с "Ростовом" у полузащитника истекает 30 июня 2025 года.



Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.



Источник: Tipsbladet