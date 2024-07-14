"У меня ещё год контракта, я здесь счастлив и готов доказывать, побеждать с "Зенитом", - цитирует слова Сергеева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении Ивана Сергеева в "Крылья Советов".
В составе "Зенита" российский нападающий провел 88 матчей, в которых отличился 30 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Ранее он выступал за такие клубы как "Крылья Советов", московское "Торпедо", "Тамбов", "Рига" и "Строгино".
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 5 млн евро.
Сергеев - о своем будущем в "Зените": у меня еще год контракта
Игрок "Зенита" Иван Сергеев высказался по поводу своего будущего в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"