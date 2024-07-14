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Сергеев - о своем будущем в "Зените": у меня еще год контракта

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Игрок "Зенита" Иван Сергеев высказался по поводу своего будущего в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"У меня ещё год контракта, я здесь счастлив и готов доказывать, побеждать с "Зенитом", - цитирует слова Сергеева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении Ивана Сергеева в "Крылья Советов".

В составе "Зенита" российский нападающий провел 88 матчей, в которых отличился 30 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Ранее он выступал за такие клубы как "Крылья Советов", московское "Торпедо", "Тамбов", "Рига" и "Строгино".

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 5 млн евро.

Иван Сергеев Зенит Чемпионат России ПЛ Российские трансферы
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