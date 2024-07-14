Как сообщает источник, вратаря рассматривают французские клубы из верхней части таблицы, но до конкретных предложений дело пока не дошло.
Ранее в СМИ появилась информация, что Помазуном интересуется мадридский "Атлетико".
В составе "Урала" российский голкипер провел 117 матчей, 30 их которых отстоял на "ноль". За "армейцев" Помазун сыграл 10 матчей, в 3 их которых оставил свои ворота в неприкосновенности.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.
Источник:Metaratings
Metaratings: Помазуном интересуются клубы Лиги 1
Российский голкипер ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в Лиге 1.
Фото: ПФК ЦСКА