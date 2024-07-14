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Metaratings: Помазуном интересуются клубы Лиги 1

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Российский голкипер ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в Лиге 1.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, вратаря рассматривают французские клубы из верхней части таблицы, но до конкретных предложений дело пока не дошло.

Ранее в СМИ появилась информация, что Помазуном интересуется мадридский "Атлетико".

В составе "Урала" российский голкипер провел 117 матчей, 30 их которых отстоял на "ноль". За "армейцев" Помазун сыграл 10 матчей, в 3 их которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.

Источник:Metaratings

Илья Помазун Российские трансферы ЦСКА
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