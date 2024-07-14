"Был ли разговор о том, рассчитывают ли на меняв "Зените"? Нет, разговора не было. Сейчас я футболист "Зенита" и готов к работе. Время покажет, что будет дальше. Готов ли я к конкуренции? Конечно, я к ней всегда готов", - цитирует Чистякова "РБ Спорт".
Центральный защитник Дмитрий Чистяков в зимнее трансферное окно перешёл из петербургского "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. Игрок провёл во всех турнирах в сезоне-2023/2024 14 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт защитника с петербуржцами рассчитан до конца сезона-2024/2025.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России, а "Сочи" занял последнее место и вылетел в Первую лигу. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Сергея Семака сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Защитник Дмитрий Чистяков высказался о своём будущем в "Зените"
Центральный защитник Дмитрий Чистяков высказался о своём будущем в петербургском "Зените".
Фото: ФК "Зенит"