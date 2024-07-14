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Кассьерра: я очень счастлив в "Зените" и останусь тут

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Форвард "Зенита" Матео Кассьерра прокомментировал свое будущее в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Я очень счастлив в "Зените", сейчас выиграл трофей. Все меня спрашивают о моем будущем, но у меня контракт с клубом, и я останусь тут", - приводит слова Кассьерры "Матч ТВ".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что центральный нападающий Матео Кассьерра может покинуть "Зенит" в нынешнее летнее трансферное окно.

Колумбиец присоединился к петербургскому клубу летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027-го. В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ, отличившись 21 забитым мячом в 28 матчах.

Матео Кассьерра Зенит
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