"Я связываю своё будущее с "Зенитом". Я точно остаюсь в этом сезоне в команде. Мне здесь все нравится, не думаю об уходе из "Зенита", - цитирует игрока "РБ Спорт".
Дуглас Сантос, играющий на позиции левого крайнего защитника, перебрался в "Зенит" летом 2019 года. Нынешнее соглашение бразильца с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне капитан петербуржцев провел 36 матчей в РПЛ и Кубке России, забил три гола и отдал три ассиста.
Дуглас Сантос: я точно остаюсь в этом сезоне в "Зените"
Левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал свое будущее в команде.
Фото: Чемпионат.com