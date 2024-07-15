- Наверное, "Зенит" хочет играть в четыре состава и ослабить своих соперников, чтобы снова взять золото в своё столетие. Тем более, лимит на легионеров не за горами - клубу нужно уменьшить количество иностранцев в составе. Думаю, что летом кто-то из бразильцев уйдёт - 100%. Но не все, - передаёт слова Сафонова Metaratings.ru.
В июне 2024 года действующий чемпион и обладатель Кубка России "Зенит" из Санкт-Петербурга пополнил состав четырьмя российскими футболистами. Игроками сине-бело-голубых стали 24-летний атакующий полузащитник из московского "Локомотива" Максим Глушенков, 25-летний левый защитник из "Крыльев Советов" Юрий Горшков, 21-летний правый защитник из "Краснодара" Сергей Волков и 26-летний голкипер Евгений Латышонок из калининградской "Балтики".
Также появлялась информация о переговорах "Зенита" с московским "Спартаком" по поводу возможного трансфера 27-летнего нападающего красно-белых Александра Соболева.
Агент Сафонов - о трансферной политике "Зенита": хочет играть в четыре состава и ослабить своих соперников
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал трансферную кампанию петербургского "Зенита" летом 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"