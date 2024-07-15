- Может ли продажа Соболева стать по-настоящему большой потерей для "Спартака"? Я думаю, что отряд не заметит потери бойца. Тем более, они уже взяли на эту позицию не менее сильного бразильца, - приводит слова Сафонова Metaratings.ru.
Ранее появлялась информация о переговорах руководства "Зенита" с московским "Спартаком" по поводу возможного трансфера в петербургский клуб 27-летнего нападающего красно-белых Александра Соболева.
1 июля красно-белые официально объявили о подписании двухлетнего контракта с 32-летним бразильским нападающим испанского "Бетиса" Виллианом Жозе.
"Отряд не заметит потери бойца". Агент Сафонов - о возможном уходе Соболева из "Спартака" в "Зенит"
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном переходе нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: РИА Новости