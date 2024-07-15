Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
19:30
УфаНе начат

"Отряд не заметит потери бойца". Агент Сафонов - о возможном уходе Соболева из "Спартака" в "Зенит"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном переходе нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: РИА Новости
- Может ли продажа Соболева стать по-настоящему большой потерей для "Спартака"? Я думаю, что отряд не заметит потери бойца. Тем более, они уже взяли на эту позицию не менее сильного бразильца, - приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Ранее появлялась информация о переговорах руководства "Зенита" с московским "Спартаком" по поводу возможного трансфера в петербургский клуб 27-летнего нападающего красно-белых Александра Соболева.

1 июля красно-белые официально объявили о подписании двухлетнего контракта с 32-летним бразильским нападающим испанского "Бетиса" Виллианом Жозе.

Спартак Зенит Александр Соболев Виллиан Жозе Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится