- Мне кажется, что "Зенит" снова будет доминировать весь сезон. У "Локомотива" нет состава, у "Краснодара" тоже. Непонятно, за счет чего будут конкурировать ЦСКА и "Спартак", - передаёт слова Смородской Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга становился победителем чемпионата России на протяжении шести последних сезонов. В новом сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые также успели завоевать трофей, обыграв со счётом 4:2 "Краснодар" в матче за Суперкубок России-2024.
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Смородская - о чемпионской гонке нового сезона: непонятно, за счет чего будут конкурировать ЦСКА и "Спартак"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о своих ожиданиях от борьбы за золотые медали в новом сезоне РПЛ-2024/2025.
Фото: ФК "Локомотив"