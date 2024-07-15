"Зенит" в порядке, команда на ходу, но впереди длинный сезон - мы пока не знаем, смогут ли конкуренты зацепиться за лидером. Точно сейчас можно сказать, что стартует Питер намного лучше, чем в прошлом году и очков осенью наберет больше, чем в прошлом году", - сказал Шалимов.
Напомним, в прошедшем сезоне "Зенит" занял первое место в РПЛ, набрав 57 очков, что всего на один балл больше, чем было у конкурентов петербургской команды "Краснодара" и "Динамо". В заключительной части чемпионата зенитовцы потеряли очки с казанским "Рубином" (0:2), воронежским "Факелом" (1:1), ЦСКА (0:1) и "Динамо" (0:1). В двух последних играх команда Сергея Семака одержала победы над "Ахматом" (5:1), "Ростовом" (2:1) и в шестой раз подряд завоевала золотые медали. Московское "Динамо" заняло третьей место, а "Краснодаро" впервые в истории заполучил серебро. Новый сезон "Зенит" начал с победы над "быками" в матче за Суперкубок России (4:2), в первом туре Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые сыграют в гостях с самарскими "Крыльями Советов".
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: "Зенит" осенью наберет больше очков, чем в прошлом году
Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился ожиданиями от выступления "Зенита" в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"