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Представитель из "ПАОК" опроверг интерес клуба к Чалову

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Глава футбольного департамента ПАОКа Пантелис Томареис опроверг слухи о том, что Чаловым интересуется греческий клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
"У нас нет и не было интереса к Чалову", - цитирует слова Томареиса Sport24.

Ранее в СМИ появились слухи, что Чаловым интересуется ряд европейский клубов. Слухи об интересе к футболисту уже опровергли в "Алавесе" и "Страсбурге".

Федор Чалов является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За основную команду московского клуба игрок провел 261 матч, забил 89 мячей и отдал 44 голевые передачи. Также на правах аренды футболист выступал за швейцарский "Базель".

Трансферная стоимость форварда оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 11 млн евро.

Федор Чалов ПАОК ЦСКА Российские трансферы
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