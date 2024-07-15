"У нас нет и не было интереса к Чалову", - цитирует слова Томареиса Sport24.
Ранее в СМИ появились слухи, что Чаловым интересуется ряд европейский клубов. Слухи об интересе к футболисту уже опровергли в "Алавесе" и "Страсбурге".
Федор Чалов является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За основную команду московского клуба игрок провел 261 матч, забил 89 мячей и отдал 44 голевые передачи. Также на правах аренды футболист выступал за швейцарский "Базель".
Трансферная стоимость форварда оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 11 млн евро.
Представитель из "ПАОК" опроверг интерес клуба к Чалову
Глава футбольного департамента ПАОКа Пантелис Томареис опроверг слухи о том, что Чаловым интересуется греческий клуб.
Фото: ПФК ЦСКА