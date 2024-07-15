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Горшков - о переходе Соболева в "Зенит": ничего не знаю об этом

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Новоиспеченный игрок "Зенита" Юрий Горшков высказался по поводу возможного перехода Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"
"А что, он переходит? Ничего не знаю об этом. С самим Сашей у меня хорошие рабочие отношения, общались в сборной", - цитирует слова Горшкова Sport24.

Напомним, что ранее в СМИ появились слухи о том, что Александр Соболев близок к переходу из "Спартака" в "Зенит".

За "Спартак" Александр Соболев выступает с сезона-2019/20. За это время футболист провел в составе московского клуба 249 матчей, забил 104 мяча и отдал 38 голевых передач. Ранее игрок выступал за такие клубы как "Крылья Советов", "Енисей" и "Томь".

Трансферная стоимость Соболева оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 7,5 млн евро.

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