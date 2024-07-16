"Каким местом "Спартака" в новом сезоне буду доволен? Только первым местом. Это тяжело, но реально. Видел, как усилился петербургский "Зенит"? Видел, да. Молодцы. Будет тяжелее? Посмотрим", - цитирует Литвинова "Матч ТВ".
Напомним, в минувшем сезоне московский "Спартак" финишировал на пятой строчке. Петербургский "Зенит", благодаря победе в последнем туре и осечке "Краснодара" и "Динамо", сумел завоевать шестой подряд чемпионский титул.
Красно-белые начнут новый сезон в гостях, где в рамках 1-го тура чемпионата России сыграют против "Оренбурга". Встреча состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 17:30 по столичному времени.
Литвинов: в новом сезоне буду доволен только первым местом "Спартака". Это тяжело, но реально
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов заявил, что будет доволен только чемпионством в новом сезоне РПЛ.
Фото: Чемпионат.com