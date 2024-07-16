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Агент: Голенков 100 процентов забьет больше мячей, чем в прошлом сезоне

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Агент форварда "Ростова" Егора Голенкова Андрей Талаев, поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
"В прошлом сезоне Егор забил девять голов, сможет ли он забить больше? Уверен в этом. Сколько? Не знаю, но больше, чем в прошлом году — 100 процентов", - цитирует агента "РБ Спорт".

Егор Голенков, играющий на позиции центрального нападающего, принял участие в прошлом сезоне в 39 матчах за "Ростов", в которых забил 9 мячей и 7 раз ассистировал на гол партнерам.

Команда из Ростова-на-Дону начнет новый сезон российской Премьер-лиги в субботу, 20 июля, домашним матчем с московским ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по столичному времени.

Егор Голенков Ростов
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