Замбийский футболист получил предложения от "Пари НН" и махачкалинского "Динамо". При этом ранее сообщалось, что о переходе хавбека уже договорился екатеринбургский "Урал". Но сам Кангва, по информации журналистов, склоняется к выступлению в Российской Премьер-Лиге.
Последние полгода Кангва провёл в аренде в бельгийском клубе "Кортрейк", за который он сыграл 12 матчей и отдал 2 голевые передачи. Ранее футболист уже играл в России - в 2019-2022 г. он защищал цвета тульского "Арсенала".
По оценке интернет-портала Тransfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 1,5 млн евро.
Источник: Metaratings
Полузащитник "Црвены звезды" Кангва может перейти в клуб РПЛ
По информации СМИ, 25-летний полузащитник "Црвены звезды" Кингс Кангва может перейти в клуб РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"