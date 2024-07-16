"Пока Илья тренируется с ЦСКА. Занимаемся поиском новой команды. Думаю, он останется в РПЛ, но будет играть в другой команде. С кем ведем переговоры? Не буду говорить. Вопрос непростой, почти все команды укомплектованы", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Илья Помазун выступал за екатеринбургский "Урал" на правах аренды, голкипер провёл за "шмелей" во всех турнирах 34 матча, пропустил 50 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в восьми встречах. Рыночная стоимость 27-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро, контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 екатеринбургский "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и уступил тольяттинскому "Акрону" в стыковых матчах (2:3 - общ.) за право сыграть в РПЛ. Напомним, что новым главным тренером московского ЦСКА был назначен Марко Николич.
Агент Помазуна: Илья продолжит карьеру в РПЛ, но не в ЦСКА
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Урал"