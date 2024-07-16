"Думал, что Глушенков уедет в Европу уже этим летом. По качеству он провёл очень хороший сезон, но выбрал "Зенит". Может, через год-два будет шансик. Думаю, что из уехать из "Зенита" их больше. Если он весь сезон будет показывать игру, как в Суперкубке, реально уехать", - цитирует Гацкана "Чемпионат".
В летнее трансферное окно нападающий Максим Глушенков перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" за 6,5 миллионов евро, подписав контракт до лета 2028 года. В прошлом сезоне форвард провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 19-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 11 миллионов евро.
В матче за Суперкубок России против "Краснодара" Максим Глушенков провёл на поле 90 минут и забил два гола. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Крыльями Советов".
Гацкан: думал, что Глушенков уедет в Европу уже этим летом
Экс-игрок сборной Молдавии Александр Гацкан высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"