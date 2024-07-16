"То, что хорошо играет, точно согласен. Ощущения, что команда непобедима, точно нет. Хороший футбол они показали, готовность. Могу поздравить их с победой", - цитирует Литвинова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд, а также завоевал Кубок страны, одержав победу над калининградской "Балтикой" в Суперфинале турнира со счётом 2:1. Московский "Спартак" расположился на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстал от сине-бело-голубых на 7 очков.
Команда Сергея Семака одержала победу над "Краснодаром" в матче за Суперкубок России со счётом 4:2 - встреча проходила на "Волгоград Арене".
Полузащитник "Спартака" Литвинов отметил хорошую игру "Зенита" и поздравил клуб с победой в Суперкубке
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Спартак"