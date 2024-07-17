Руководство грозненского "Ахмата" озвучило трансферные планы клуба

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Спортивный директор грозненского "Ахмата" Руслан Газзаев раскрыл трансферные планы клуба из Чеченской Республики.
Фото: ФК "Ахмат"
"Мы планируем приобрести ещё трёх-четырёх футболистов в это трансферное окно. Легионеры или россияне? Не могу ответить на этот вопрос", – цитирует Газзаева Metaratings.

В это межсезонье "Ахмат" покинули Артём Тимофеев, Мохамед Конате, Андрей Семенов, Владимир Ильин, Нене Гбамбле. При этом состав грозненского клуба пополнили Александр Жиров и Арсен Адамов.

В прошлом сезоне РПЛ "Ахмат" с 35 очками занял десятую строчку в турнирной таблице. Новый сезон клуб из Чеченской Республики начнёт 21 июля домашним матчем против "Краснодара".

Ахмат Руслан Газзаев
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