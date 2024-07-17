"Мы планируем приобрести ещё трёх-четырёх футболистов в это трансферное окно. Легионеры или россияне? Не могу ответить на этот вопрос", – цитирует Газзаева Metaratings.
В это межсезонье "Ахмат" покинули Артём Тимофеев, Мохамед Конате, Андрей Семенов, Владимир Ильин, Нене Гбамбле. При этом состав грозненского клуба пополнили Александр Жиров и Арсен Адамов.
В прошлом сезоне РПЛ "Ахмат" с 35 очками занял десятую строчку в турнирной таблице. Новый сезон клуб из Чеченской Республики начнёт 21 июля домашним матчем против "Краснодара".
Руководство грозненского "Ахмата" озвучило трансферные планы клуба
Спортивный директор грозненского "Ахмата" Руслан Газзаев раскрыл трансферные планы клуба из Чеченской Республики.
Фото: ФК "Ахмат"