"Пошел бы в "Зенит", будучи молодым игроком с хорошей статистикой? Нет. Потому что конкуренция высокая во всех линиях. Остался бы на сезон в своем клубе, получал бы игровую практику", - цитирует Личку "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрёл голкипера калининградской "Балтики" Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова из "Краснодара" и Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", а также лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ Максима Глушенкова, который выступал за "Локомотив".
По итогам сезона-2023/2024 сине-бело-голубые стали чемпионами России в шестой раз кряду, а команда Марцела Лички расположилась на третьей строчке. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 бело-голубые примут на своём поле воронежский "Факел", а "Зенит" сыграет на выезде с "Крыльями Советов".
Личка: я бы не пошёл в "Зенит", будучи молодым игроком
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка заявил, что не перешёл в петербургский "Зенит", если бы был молодым игроком.
Фото: ФК "Динамо"