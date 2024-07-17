"После перехода в "Зенит" еще не разговаривал с Карпиным. Считаю, что мои перспективы попадания в сборную после перехода стали только больше. "Зенит" — ведущий клуб страны. Если здесь получать время и хорошо себя проявлять, то будут вызывать в сборную", — цитирует Горшкова Sport24.
25-летний футболист перешёл в петербургский "Зенит" из самарских "Крыльев Советов" этим летом и заключил с сине-бело-голубыми трёхлетний контракт. По сообщениям СМИ, сумма компенсации составила 1,26 млн евро.
За основной состав сборной России защитник провёл три матча (в среднем, 73 мин. за игру) в товарищеских встречах против национальных команд Кении (16 октября 2023 г.), Сербии (21 марта 2024 г.) и Беларуси (7 июня 2024 г.).
Горшков уверен, что после перехода в "Зенит" его будут вызывать в сборную России
Защитник Юрий Горшков поделился своими ожиданиями о перспективах игры за сборную России после перехода в "Зенит".
Фото: "СЭ"