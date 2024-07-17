По информации источника, сербский полузащитник в ближайшее время пройдёт медосмотр и подпишет контракт с "Зенитом" по которому будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.
Ранее в СМИ сообщалось, что полузащитник "Торино" Иван Илич перейдёт в петербургский "Зенит" за 25 миллионов евро. В завершившемся сезоне игрок сборной Сербии провёл за туринский клуб во всех турнирах 33 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро, контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": полузащитник Иван Илич будет зарабатывать в "Зените" 3 миллиона евро в год
Стала известная сумма, которую полузащитник Иван Илич будет зарабатывать в "Зените".
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