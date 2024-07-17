"Учитывая, что "Спартак" делает, надеюсь, что они будут бодаться и будут в тройке. Но учитывая, что делает "Зенит": они ослабляют конкурентов и не дают шансов другим командам. На данный момент, никому не получится потягаться с "Зенитом", - цитирует Ещенко "Чемпионат".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В Суперфинале Кубка страны сине-бело-голубые одержали победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1. Московский "Спартак" занял пятое место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата и отстал от петербуржцев на семь очков.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Сергея Семака сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов", а красно-белые проведут гостевой матч с "Оренбургом".
Экс-игрок "Спартака" Ещенко: никому не получится потягаться с "Зенитом" в этом сезоне
Бывший игрок московского "Спартака" Андрей Ещенко высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Спартак"