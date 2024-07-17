"Новый опыт — схемы, тактика. Что конкретно нового? Точно будем играть в четыре защитника, индивидуально — каждый с каждым", - цитирует Литвинова "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Руслан Литвинов провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 31 матч и отметился одной голевой передачей. В апреле 2024 года руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера испанского специалиста Гильермо Абаскаля - его место занял Деян Станкович, который ранее руководил "Црвеной Звездой" и "Ференцварошем". В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 красно-белые проведут гостевой матч с "Оренбургом".
Полузащитник "Спартака" Литвинов рассказал об изменениях в команде под руководством Станковича
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал об изменениях в команде под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"