Полузащитник "Спартака" Литвинов рассказал об изменениях в команде под руководством Станковича

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал об изменениях в команде под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Новый опыт — схемы, тактика. Что конкретно нового? Точно будем играть в четыре защитника, индивидуально — каждый с каждым", - цитирует Литвинова "РБ Спорт".

В прошлом сезоне Руслан Литвинов провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 31 матч и отметился одной голевой передачей. В апреле 2024 года руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера испанского специалиста Гильермо Абаскаля - его место занял Деян Станкович, который ранее руководил "Црвеной Звездой" и "Ференцварошем". В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 красно-белые проведут гостевой матч с "Оренбургом".

Руслан Литвинов Спартак Деян Станкович
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